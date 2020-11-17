السعودية اليوم / القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الشمالي



القاهرة 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط , وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية " طابا " والفرقاطة الفرنسية من طراز فريم " languedoc ".

وأفاد المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن التدريب تضمن تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها التدريب على تنفيذ التشكيلات القتالية بالبحر، التي تهدف إلى المزج بين سرعة ومهارة القادة في اتخاذ القرارات واختبار القدرات القتالية للوحدات البحرية لتنفيذ مهامها القتالية المختلفة، مع تحقيق الموائمة العملياتية بين سفن البحرية المصرية والفرنسية.

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20:46ت م

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