السعودية اليوم / لبنان تسجل 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بيروت 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1507 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 62395، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 839 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

// انتهى //

20:40ت م

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بيروت 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 107953 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 62395، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 839 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.// انتهى //20:40ت م0222

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