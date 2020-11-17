السعودية اليوم / السنغال تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا



داكار 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السنغال خمس إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات بلغ 15779 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 327 حالة وفاة.

// انتهى //

20:40ت م

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داكار 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسسجلت السنغال خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات بلغ 15779 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 327 حالة وفاة.// انتهى //20:40ت م0221

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