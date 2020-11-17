شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر دفاعًا جويًا للحوثيين من نوع «سام 6» والان نبدء بالتفاصيل

تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تدمير دفاع جوي معادي للحوثيين من نوع سام 6. وتواصل قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير قدراتها والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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