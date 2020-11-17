- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 911: بلغوا عن مخالفات قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
911: بلغوا عن مخالفات قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله
عبر الاتصال برقم الطوارئ بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911 للإسراع في الإبلاغ عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله، من خلال الاتصال برقم الطوارئ 911 بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة.
وأعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، تحديد هوية المتهم بارتكاب مخالفة قطع الأشجار بمحافظة الأفلاج.
وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قطع عدد كبير من الأشجار في أحد المواقع بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم بارتكاب هذه المخالفة، وجاري استكمال إجراءات القبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر 911: بلغوا عن مخالفات قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.