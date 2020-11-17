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2020-11-17 التحالف يدمر دفاعًا جويًّا معاديًا تابعًا لميليشيا الحوثي من نوع سام 6 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير دفاع جوي معادي تابع لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من نوع “سام 6”. جاء ذلك بحسب خبر عاجل نشرته الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.



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