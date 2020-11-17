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2020-11-17 فيديو.. جهود شرطة تيماء في تطبيق الإجراءات الاحترازية منها مخالفات عدم استخدام الكمامة الطبية متابعات الخليج 365 - تبوك استعرض مقطع فيديو جهود شرطة محافظة تيماء في تطبيق البروتوكولات الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. ونشرت إمارة منطقة تبوك مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، حيث ضبطت مخالفات عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.



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