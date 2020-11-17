محاور حفاظ مجموعة العشرين على كوكب الأرض

2020-11-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعمل مجموعة العشرين جاهدة للحفاظ على كوكب الأرض عبر العديد من المحاور، وهو دور تستمر السعودية في ترسيخه برئاستها للمجموعة هذا العام.

واستعرض الحساب الرسمي لمجموعة العشرين على موقع تويتر، أبرز هذه المحاور، ومنها معالجة قضية التغيير المناخي وتحديات التنمية، وأيضًا تعزيز سبل التنمية المستدامة.

وتعمل المجموعة أيضًا على تبني نهج شمولي ومتكامل للحفاظ على البيئة، مع دعم سبل أنظف للطاقة، وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري للكربون.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل تلك المحاور وخطة مجموعة العشرين لهذا العام برئاسة المملكة للحفاظ على كوكب الأرض من خلال الرابط التالي: هنا.



