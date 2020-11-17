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2020-11-17 ضبط شاحنة محملة بطن لحوم وأسماك فاسدة في مكة المكرمة حجز المركبة لحين الانتهاء من الإجراءات النظامية متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط شاحنة مخالفة محملة بلحوم وأسماك فاسدة تقدر كميتها الإجمالية بـ طن. وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم حجز المركبة لحين الانتهاء من الإجراءات النظامية.



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