2020-11-17

المرأة والشباب ضمن أهم أنشطة برنامج المركز الإعلامي لقمة العشرين غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تكشف برنامج المركز الإعلامي لقمة العشرين وأهم أنشطته يوم غد الأربعاء 18 نوفمبر 2020م.

ويبدأ جدول يوم غد في تمام العاشرة صباحًا بمجموعة شباب العشرين للحديث عن أهم موارد القرن الحادي والعشرين، وذلك لمدة نصف ساعة، وبعدها في الثانية عشرة ظهرًا سيتم الترحيب بالدكتورة هالة التويجري والتي ستتحدث عن أهم مورد في القرن الحادي والعشرين، كما يتحدث رئيس مجموعة عمل المرأة حتى الواحدة ظهرًا.

وفي الواحدة والربع نقاش “راوند تيبول”، ثم حديث عن تمكين المرأة كممكن رئيسي لإنعاش الاقتصاد وتتحدث كل من هالة التويجري ورانيا نشار وسلمى الرشيد وهادلي جامبل.

وفي الثالثة ولمدة نصف ساعة، حدث عن استمرارية التعليم في أوقات الأزمات، ثم جلسة لرانيا النشار، وبعدها إيجاز إعلامي حتى الرابعة والربع.

ومن المقرر الترحيب بجيرارد إنزيلو للإحاطة الإعلامية حول جعل الدرعية أعظم أماكن التجمع في العالم، ثم جلسة الدرعية مهد المملكة ويتحدث فيها إنزيليو حتى الرابعة والنصف.

أما في التاسعة فسلسلة صور GIF حيث تهدف مجموعة العشرين إلى تمكين الناس، وبعدها في العاشرة والنصف إجراءات مجموعة العشرين لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

وسيكون هناك بث مباشر في تمام الثانية عشرة والنصف باسم “الشباب مهمون، أهم مورد في القرن الحادي والعشرين”.

وفي الثانية والنصف، حديث عن ما هي الشيربا والمسارات والترويكا، فيما سيعرض فيديو لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حول ضمان الاستقرار المالي العالمي وذلك في الثالثة والربع.

وفي الخامسة، حدث الشيربا ونواب المالية لاتخاذ الخطوات النهائية تجاه إعلان القادة، ثم في السادسة اجتماعات الشربا ونواب المالية.

