2020-11-17

السعودية تشارك في تمرين سيف العرب في مصر كمراقب

متابعات الخليج 365 – سليم زايد – الرياض

تشارك المملكة العربية السعودية، بصفة المراقب في مناورات “سيف العرب”، التي تقام فعاليتها في مصر وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية المصرية وبمشاركة عدد من الدول العربية.

واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة لكل من الإمارات والبحرين والأردن والسودان عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية.

فيما تشارك السعودية بصفة مراقب على العمليات العسكرية.

سيف العرب التدريب الأرقى

ويعد تدريب “سيف العرب” واحدًا من أرقى التدريبات التي تنفذ على مستوى الوطن العربي والذي يعمل على تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مؤتمر تنسيقي بين قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم ونقل الخبرات التدريبية للقوات العربية وكذلك اصطفاف كافة القوات المشاركة بالتدريب.

إلى جانب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات العربية المشاركة.

ويأتي ذلك التدريب استمرارًا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة.

نشاط عسكري مصري

وبالتزامن مع تدريبات سيف العرب، ينفذ الجيش المصري لأول مرة في تاريخه مناورات بحرية ضخمة في البحر الأسود بين مصر وروسيا تحت عنوان جسر الصداقة على مشارف الحدود البحرية التركية بالذخيرة الحية وبمشاركة القوات الجوية.

كما بدأت القوات المسلحة المصرية تدريبًا جويًا مشتركًا مع القوات السودانية بقاعدة “مروى” الجوية السودانية.

ويعد التدريب الجوي المشترك هو الأول بين البلدين، ويستمر حتى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.

التدريب المشترك يأتي في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة.

بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي.



