تويتر تُطلق ميزة التغريدات المؤقتة

2020-11-17

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

أطلقت شركة تويتر، اليوم الثلاثاء، ميزة Twitter Fleets والتي تتيح لمستخدميه نشر الفيديوهات والصور أو المنشورات النصية أو التغريدات لفترة زمنية محددة.

وتهدف هذه الميزة على تويتر إلى جعل جميع المستخدمين قادرين على تسجيل لحظاتهم وأفكارهم ومشاركتها مع الآخرين، حيث ستظهر “التغريدات المؤقتة” على صورة الملف الشخصي لمستخدم تويتر والتي تزول بشكل تلقائي بعد 24 ساعة.

وتحاكي ميزة “التغريدات المؤقتة” إلى حد كبير ميزة “القصة” في السناب شات وإنستجرام، ويتم اختبار تلك الميزة على عددٍ كبير من مستخدمي التطبيق.

