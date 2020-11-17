شكرا لقرائتكم خبر 166 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد 166215 مراجعا في المنطقة الشرقية من خدمات عيادات «تطمن» منذ بدء العمل وحتى الآن.

وبينت صحة الشرقية أن الخدمة تقدم من خلال 16 عيادة، موزعة في عدة مرافق صحية.

يشار إلى أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

إلى ذلك، نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 998 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار كورونا.

وأوضحت أن الجولات أسفرت عن قيد 38 مخالفة تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد 19»، و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتين للتكدس في مساكن العمالة، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 748 موقعا، بمشاركة 455 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 147536 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع 7307 أطنان من النفايات، وإزالة 3674 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9265 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.