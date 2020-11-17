ورش تخصصية تنمي ثقافة الابتكار والفكر الريادي بجامعة نورة

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ويعتزم مركز دعم وتطوير الأعمال على إطلاق برنامج (أحاديث ريادية)، الذي يهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عن طريق استضافة رواد أعمال مختصين للحديث عن تجاربهم وقصصهم الريادية، إضافة إلى إقامة سبع ورشات عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (عيادات الأعمال- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة- شركة الاتصالات السعودية)، إلى جانب إقامة معسكر تدريبي (الإبداع والابتكار الريادي)، بالشراكة مع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي.وأوضحت المشرف العام على مركز دعم وتطوير الأعمال بالجامعة لطيفة الزيد أن المركز يقدم خدمات المنظومة المتكاملة لدعم وتطوير الأعمال، لتوليد المعرفة بريادة الأعمال والابتكارات، ونشرها في المجتمع واستثمارها، وخلق بيئة ريادية جامعية متكاملة من خلال الثقيف، والتدريب، والبرامج الأكاديمية، والمعسكرات التدريبية، مستهدفا بذلك عامة المستفيدين الراغبين في إنشاء مشاريعهم الريادية.
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