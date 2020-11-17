هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تدشن موقعها الالكتروني

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وأوضح أن الموقع صمم بما يراعي «معايير الوصول الشامل»، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء المحتوى المعرفي الخاص بهم.من جهته لفت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري، إلى إنه يأتي مواصلة لمساعي الهيئة الهادفة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبينت الهيئة أن مميزات وخدمات الموقع ممثلة في تصميمه، يسهل على الأشخاص من جميع الفئات التعرف على محتوى الموقع، وذلك عبر مجموعة أدوات تتيح المحتوى بخطوط واضحة وبلغة الإشارة وبقارئ صوتي الكتروني.
وأضافت أن الموقع بمثابة مرجع للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يخصهم من الخدمات الحكومية والتشريعات المحلية والدولية، علاوة على احتوائه على مواد وإحصائيات تهم الباحثين ومستخدمي البيانات.
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