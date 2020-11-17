سعوديات يبدعن في محاربة التحرش بالأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توعية الأطفال بمفهوم التحرش وطرقه، نظم فريق (الأمنيات المشرقة) أحد المشاريع الريادية في مجال التثقيف التوعوي للأطفال، مسرحية بعنوان (عصفور حر)، وذلك من خلال عرض مسرحي غنائي يهدف لحماية الأطفال من حالات التحرش التي يمكن أن يتعرضوا لها.

وحرص الفريق على تقديم نص قوي وسهل الوصول للأطفال، يضمن التسلية، وفي الوقت ذاته يطابق المعايير والتوصيات العلمية التي تم وضعها من قبل طبيبات في الصحة النفسية، كما تولت اختصاصيات تربويات مراجعة نص المسرحية.

ولاقى العرض إعجاب الحضور من الأطفال والأمهات، حيث نجحت عضوات فريق (الأمنيات المشرقة) في إخراج قطعة فنية كنوع جديد من الترفيه المحلي المنافس، وكانت حضانة نفيسة شمس لريادة الأعمال أحد المحطات التي انطلق من خلالها فريق العمل وذلك بتوفير مساحات تتماشى مع احتياجات ومتطلبات العرض المسرحي، حيث يعد توفير المساحات المتنوعة لجميع احتياجات رائدات الأعمال هو أحد أهم أهداف الحاضنة، وقد تجسد هذا المفهوم في التنوع المساحي والتجهيزات المتخصصة.

وتعليقا على العرض، عبرت أم أنس عن انطباعها بعد حضور المسرحية مع طفلتها البالغة 7 سنوات قائلة «ابنتي ملولة جدا للمرة الأولى تحب أن تكرر مشاهدة مادة ترفيهية، فقد كانت سعيدة جدا بالعرض، كما استقبلت الرسالة التوعوية بشكل جميل، وتعلمت معنى التحرش، وكيف تتصرف في حال واجهت الموقف بمنتهى البساطة وبدون مساعدة أو تدخل مني، و قد أبهرني العرض من ناحية الإخراج والديكور والملابس، أتقدم بشكر خاص لفريق الأمنيات المشرقة على هذا العرض المميز».

وقالت رئيس عام نفيسة شمس مي طيبة «إن الهدف الاستراتيجي لحضانة أعمال نفيسة شمس هو تقديم الدعم لرائدات الأعمال ومساعدتهن في إبراز الميزات التنافسية لمشاريعهن، وكذلك تقديم الدعم اللازم من خلال توفير بيئة عمل متنوعة تتناسب مع احتياجات المشاريع، ولا سيما تلك التي تسهم في توعية المجتمع أو تعيد تقديم أفكار نمطية في المجتمع بطريقة مختلفة من دورها نشر ثقافة جديدة للتعامل مع المواضيع المجتمعية بطرق ابتكارية تتناسب مع سرعة وتيرة العصر».