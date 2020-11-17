جامعة المؤسس تطور منتجات دوائية مبتكرة لأمراض الحمل

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ومثل الجامعة في الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، فيما مثل جانب الشركة مديرها التنفيذي الدكتور آصف أحمد.وأوضح اليوبي أن الجامعة تعمل على تكوين شراكة نوعية مع الشركات العالمية الكبرى لتعزيز الابتكار العلمي ونقل التقنية في المجالات الحيوية في ظل رؤية 2030، ومنها صناعة الأدوية والذكاء الاصطناعي.
وقال: نطمح في شراكتنا مع الشركة في أن تصبح الجامعة في طليعة رواد الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي بمجال الرعاية الصحية. مؤكدا أهمية عقد الشراكات والتعاون مع الشركات الدولية لمواكبة الاحتياج والطلب على صناعة الأدوية، وتحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات تسهم في تنمية المجتمع وتدعم الاقتصاد المعرفي.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة أهمية الشراكة مع الجامعة، وسعي الطرفين لاستخدام التكنولوجيا في اكتشاف عقاقير وأدوية جديدة، علاوة على التشخيص المبكر بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مؤملا أن تسهم الشراكة في وضع حلول لجزء من المشكلات العالمية المشتركة.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستفتح فرصا لتدريب الطلبة في شركة «ميرزايم»، وتبادل الخبرات والاستشارات بين الطرفين، وعمل بحوث تطبيقية ابتكارية في مجال الذكاء الاصطناعي، واكتشافات الأدوية لتوفير علاجات للأمراض الأكثر شيوعا بالمملكة.
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