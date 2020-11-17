26 ألف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى النور التخصصي

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ويضم قسم الطوارئ طواقم طبية متخصصة ومؤهله لاستقبال الحالات المرضية والإصابات الحرجة، إضافة إلى الطواقم الطبية المساندة كفنيي العلاج التنفسي وفنيي الإسعاف والطواقم الإدارية التي تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية للمرضى والمراجعين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خدماته لـ26,884 مستفيدا، وذلك خلال الربع الأول من 1442هـ، حيث تنوعت الحالات ما بين حالات الإصابات التي بلغ عددها 8982 حالة، فيما بلغ عدد العمليات 1204 عمليات، وعدد حالات دخول العناية 548 حالة، وحالات دخول قسم القلب 411 حالة، وحالات الجلطات الدماغية 100 حالة.ويضم قسم الطوارئ طواقم طبية متخصصة ومؤهله لاستقبال الحالات المرضية والإصابات الحرجة، إضافة إلى الطواقم الطبية المساندة كفنيي العلاج التنفسي وفنيي الإسعاف والطواقم الإدارية التي تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية للمرضى والمراجعين.

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