شكرا لقرائتكم خبر رئاسة الحرمين توزع مليوني عبوة مياه زمزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على المعتمرين والمصلين نحو مليوني عبوة من مياه زمزم المباركة ذات الاستخدام الواحد، وتكون العبوات معقمة، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام، وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المعتمرين والمصلين والصائمين، حيث وزع قرابة مليوني عبوة زمزم في المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الحالية، على صحن المطاف، والمسعى، ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.

وأشار إلى أنه تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الاسطوانية الذي يصل عددها 50 حقيبة بسعة 10 لترات، وبمقدار 200 كأسة لكل حقيبة، وكثفت أعداد الموظفين ليصل عددهم إلى نحو 128 موظفا، يقومون بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة، والذي يصل عددهم إلى نحو 600 عامل، ومتابعة توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الاسطوانية على المداخل والساحات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.