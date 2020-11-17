شكرا لقرائتكم خبر اقتصار إقامة صلاة الاستسقاء على الجوامع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإقامة صلاة الاستقساء في الجوامع دون المساجد الإضافية، وذلك بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة في عموم مناطق المملكة. وشدد على فروع الوزارة بتهيئة الجوامع كافة وفق البروتوكولات الصحية المعمول به لضمان سلامة وصحة المصلين. كما وجه بالتأكيد على الأئمة بحث المصلين وتذكيرهم بهذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد ليلة الخميس. كما وجه بالتأكيد على الأئمة بحث المصلين وتذكيرهم بهذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد ليلة الخميس. يأتي ذلك إنفاذا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الاستسقاء بعموم مناطق المملكة غدا.

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصار إقامة صلاة الاستسقاء على الجوامع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.