شكرا لقرائتكم خبر 6 أشهر لاعتراض الشركات على درجة تقييم حج 1440 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة لـ»مكة» أن التقييم حول أداء شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل عن عام 1440هـ بدأ وقد جرى بالفعل اتخاذ اللازم، وإدراجه في الحسابات الالكترونية لكل شركة ومؤسسة خلال شعبان من العام الماضي 1441هـ، إلا أن الوزارة تعطي الحق لجميع الشركات والمؤسسات المقيمة بالاعتراض، وقد حددت آخر موعد لاستقبال تلك الاعتراضات بنهاية الدوام الرسمي يوم 11 صفر الماضي، حيث أغلق استقبال الطلبات، وذلك نظرا لتوقف الشركات والمؤسسات عن ممارسة الخدمة بسبب الظروف الاستثنائية لحج 1441هـ الذي اقتصر فيه الحج على المواطنين والمقيمين من داخل المملكة بأعداد محدودة حفاظا على صحة ضيوف الرحمن.وأضافت بأنه يجري العمل حاليا على دراسة تلك الاعتراضات التي قدمتها الشركات والمؤسسات والبت فيها، ومن ثم تحديث نتائج التقييم في الحسابات الالكترونية لكل شركة ومؤسسة. في المقابل يمنح التقييم شركات ومؤسسات حجاج الداخل الأفضلية في بعض الترتيبات خلال الموسم الحج المقبل.
ماذا يقدم التقييم لشركات ومؤسسات حجاج الداخل؟
- أفضلية اختيار المواقع في مشعر منى
- أفضلية أخذ موقع إضافي مخفض
كانت هذه تفاصيل خبر 6 أشهر لاعتراض الشركات على درجة تقييم حج 1440 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.