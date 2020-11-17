شكرا لقرائتكم خبر 6 أشهر لاعتراض الشركات على درجة تقييم حج 1440 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل الظروف الاستثنائية لحج العام الماضي1441هـ بسبب جائحة كورونا وتوقف شركات ومؤسسات حجاج الداخل عن الخدمة، منحت وزارة الحج والعمرة للمرة الأولى الشركات والمؤسسات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الداخل مهلة لمدة 6 أشهر للاعتراض على درجة تقييم حج 1440هـ شريطة تقديم ما يبرر هذا الاعتراض من مستندات ثبوتية.

وأوضحت الوزارة لـ»مكة» أن التقييم حول أداء شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل عن عام 1440هـ بدأ وقد جرى بالفعل اتخاذ اللازم، وإدراجه في الحسابات الالكترونية لكل شركة ومؤسسة خلال شعبان من العام الماضي 1441هـ، إلا أن الوزارة تعطي الحق لجميع الشركات والمؤسسات المقيمة بالاعتراض، وقد حددت آخر موعد لاستقبال تلك الاعتراضات بنهاية الدوام الرسمي يوم 11 صفر الماضي، حيث أغلق استقبال الطلبات، وذلك نظرا لتوقف الشركات والمؤسسات عن ممارسة الخدمة بسبب الظروف الاستثنائية لحج 1441هـ الذي اقتصر فيه الحج على المواطنين والمقيمين من داخل المملكة بأعداد محدودة حفاظا على صحة ضيوف الرحمن.

وأضافت بأنه يجري العمل حاليا على دراسة تلك الاعتراضات التي قدمتها الشركات والمؤسسات والبت فيها، ومن ثم تحديث نتائج التقييم في الحسابات الالكترونية لكل شركة ومؤسسة. في المقابل يمنح التقييم شركات ومؤسسات حجاج الداخل الأفضلية في بعض الترتيبات خلال الموسم الحج المقبل.

ماذا يقدم التقييم لشركات ومؤسسات حجاج الداخل؟