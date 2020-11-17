محمد بن مسعود - الدمام - عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 107953 سجّل لبنان 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 107953 إصابة. وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات ارتفع إلى 839 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة. 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 09:40 PM عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 107953 "كورونا" يصيب 1502 لبنانيًّا جديدًا ويقتل 18 "كورونا" يصيب 1502 لبنانيًّا جديدًا ويقتل 18 سجّل لبنان 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 107953 إصابة. وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات ارتفع إلى 839 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، "كورونا" يصيب 1502 لبنانيًّا جديدًا ويقتل 18 ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يصيب 1502 لبنانيًّا جديدًا ويقتل 18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.