، إيطاليا.. 32191 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أودى بحياة 731 مريضاً في المدة نفسها

سجلت إيطاليا ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 32191 إصابة و731 وفاة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء).

وبينت الوزارة أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد زاد إلى 46464 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وتشير حصيلة الإصابات إلى ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا، حيث سجلت أمس الأول 27354 حالة.

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