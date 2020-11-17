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سجلت إيطاليا ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 32191 إصابة و731 وفاة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء).
وبينت الوزارة أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد زاد إلى 46464 حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وتشير حصيلة الإصابات إلى ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا، حيث سجلت أمس الأول 27354 حالة.
فيروس كورونا الجديد
إيطاليا.. 32191 إصابة بكورونا خلال 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-17
سجلت إيطاليا ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 32191 إصابة و731 وفاة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء).
وبينت الوزارة أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد زاد إلى 46464 حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وتشير حصيلة الإصابات إلى ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا، حيث سجلت أمس الأول 27354 حالة.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
07:42 PM
الفيروس أودى بحياة 731 مريضاً في المدة نفسها
سجلت إيطاليا ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 32191 إصابة و731 وفاة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء).
وبينت الوزارة أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد زاد إلى 46464 حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وتشير حصيلة الإصابات إلى ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا، حيث سجلت أمس الأول 27354 حالة.
، إيطاليا.. 32191 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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