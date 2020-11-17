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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 155993 إصابة.
وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2153 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 474 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، مشيرة إلى تسجيل 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1909 حالات وفاة.
فيروس كورونا الجديد
إصابات كورونا تواصل الارتفاع بالأردن بـ 6454 حالة جديدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-17
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 155993 إصابة.
وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2153 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 474 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، مشيرة إلى تسجيل 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1909 حالات وفاة.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
07:07 PM
فيما تم تسجيل 66 حالة وفاة لترتفع إلى 1909
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 155993 إصابة.
وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2153 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 474 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، مشيرة إلى تسجيل 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1909 حالات وفاة.
، إصابات كورونا تواصل الارتفاع بالأردن بـ 6454 حالة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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