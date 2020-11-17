، الحميدان يهنئ القيادة بذكرى البيعة السادسة:  الملك سلمان سخر كل جهوده للارتقاء بالوطن والمواطن رغم كل التحديات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنها هذه مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل مواطن ومقيم على أرض المملكة

رفع رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان تهنئته وكل منسوبي الجامعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم في البلاد، متمنيًا أن يعيده حفظه الله لمثل هذه المناسبة العزيزة أعوامًا عديدة وهو في أتم صحة وسلامة والوطن والمواطن في عزة ورفعة وأمن ورخاء.

واستطرد قائلاً: إن هذه المناسبة تمثل ذكرى عزيزة وغالية على قلب كل مواطن ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية لما نعيشه ونلمسه من أمن ورخاء واستقرار واستمرار عجلة التنمية والبناء وتوالي الإنجازات على الرغم من كل التحديات المحدقة بالمنطقة وبالعالم ومنها (جائحة فيروس كورونا) والذي أثبتت المملكة وبشهادة العالم تفوقها وقدرتها الفائقة في احتواء أضرار وتداعيات هذه الجائحة والتقليل من أخطارها وآثارها على المواطن والمقيم في الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية ومن خلال ما انتهجته من سلسلة من الإجراءات والنظم الاحترازية والوقائية ومنذ وقت مبكر.

وأضاف الحميدان أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومنذ توليه الحكم وقيادة ورعاية شؤون البلاد وشرف خدمة المقدسات والإسلام والمسلمين فقد سخر أيده الله كل وقته وجهوده للارتقاء بالوطن والمواطن واستطاع وفي مدة وجيزة أن يحدث نقلة نوعية وطفرة كبيرة في كل المجالات لمواكبة متطلبات العصر الحديث مع المحافظة على استمرار مظلة الاستقرار والرخاء الاقتصادي وتعزيز مسيرة الإصلاحات الشاملة وخطوات التحديث والتطوير لإقامة وبناء السعودية الحديثة من خلال رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تستهدف أجيال الحاضر والمستقبل ورفعة البلاد، وهو ما يؤكد أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطوات ثابتة وواثقة نحو حاضرها ومستقبلها المشرق والذي يشكل نموذجًا حضاريًا وحالة فريدة من التطور والبناء والنماء.