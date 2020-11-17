شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ملك البحرين وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 7:05 مساءً, 17 نوفمبر 2020 م المناطق - واس هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في مملكة البحرين , خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما بعث سمو ولي العهد البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ملك البحرين وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.