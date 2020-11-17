شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي في وفاة الرئيس المالي الأسبق "توريه" والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيد باه انداو رئيس الانتقال رئيس الدولة بجمهورية مالي في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مالي السيد أمادو توماني توريه.

وقال الملك المفدى:" تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مالي السيد أمادو توماني توريه، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد خالص العزاء والمواساة، لندعو له بالرحمة والمغفرة ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيد باه انداو رئيس الانتقال رئيس الدولة بجمهورية مالي في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مالي السيد أمادو توماني توريه.

وقال سمو ولي العهد :" تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مالي السيد أمادو توماني توريه، وإنني إذ أبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، لأدعو له بالرحمة والمغفرة".