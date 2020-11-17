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الملك سلمان وولي العهد يهنئان ساندو بفوزها في الانتخابات الرئاسية بمولدوفا
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى مايا ساندو، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا.
وأعرب الملك سلمان عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها ، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار .
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة مايا ساندو، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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