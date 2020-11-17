2020-11-17

جولة تفتيشية على أسواق الاتصالات في الرياض بمشاركة أمن الدولة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت إمارة منطقة الرياض، مساء يوم أمس الاثنين، جولة تفتيشية على أسواق الاتصالات بمدينة الرياض.

وتأتي هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ للتأكد من نظامية الأجهزة وشرائح الاتصالات.

وشارك في الجولة رئاسة أمن الدولة وشرطة الرياض ووزارة التجارة.

