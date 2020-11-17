شكرا لقرائتكم خبر عن حظر مساحيق التجميل واللباس الخادش في منشآت «الصحة».. وعدم تمكينهم من العمل والان مع التفاصيل
وقالت المصادر إن المسؤولية تقع على رئيس القسم أو المركز في حال عدم الالتزام بالقرار، وتحمل عقبات ذلك وفق إقرار مرفق في التوجيه الذي يلزم الممارس الصحي بالتوقيع عليه.
ويتضمن الإقرار الالتزام بضوابط لباس العاملين في المرافق الصحية ومنع الملابس الشفافة والضيقة أو المفتوحة، وحظر الملابس التي تحمل صور أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي، وكذلك منع قصات الشعر والقبعات ولبس السلاسل ومساحيق التجميل.
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