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حظر مساحيق التجميل واللباس الخادش في منشآت «الصحة».. وعدم تمكينهم من العمل

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جدة - خالد شويل - أكدت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» ورود توجيهات لمديري الرعايات الصحية الأولية ورؤساء الأقسام في المستشفيات الحكومية بضرورة التزام العاملين والعاملات بضوابط اللباس وعدم تمكين غير الملتزمين بهذه الضوابط من العمل سواء موظفين أو متدربين.

وقالت المصادر إن المسؤولية تقع على رئيس القسم أو المركز في حال عدم الالتزام بالقرار، وتحمل عقبات ذلك وفق إقرار مرفق في التوجيه الذي يلزم الممارس الصحي بالتوقيع عليه.

ويتضمن الإقرار الالتزام بضوابط لباس العاملين في المرافق الصحية ومنع الملابس الشفافة والضيقة أو المفتوحة، وحظر الملابس التي تحمل صور أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي، وكذلك منع قصات الشعر والقبعات ولبس السلاسل ومساحيق التجميل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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