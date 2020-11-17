شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جدة: الملك سلمان سخر جهوده للارتقاء بالوطن والمواطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، تهنئته وكافة منسوبي الجامعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وأضاف: «هذه المناسبة تمثل ذكرى عزيزة وغالية على قلب كل مواطن ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية، لما نعيشه ونلمسه من أمن ورخاء واستقرار واستمرار لعجلة التنمية والبناء وتوالي الإنجازات، رغم كل التحديات المحدقة بالمنطقة وبالعالم، ومنها جائحة فايروس كورونا، والذي أثبتت المملكة وبشهادة العالم تفوقها وقدرتها الفائقة في احتواء أضرار وتداعيات هذه الجائحة والتقليل من أخطارها وآثارها على المواطن والمقيم في الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال ما انتهجته من سلسلة من إجراءات ونظم احترازية ووقائية منذ وقت مبكر.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومنذ توليه الحكم وقيادة ورعاية شؤون البلاد وشرف خدمة المقدسات والإسلام والمسلمين، سخر وقته وجهوده للارتقاء بالوطن والمواطن، واستطاع وفي مدة وجيزة أن يحدث نقلة نوعية وطفرة كبيرة في كافة المجالات لمواكبة متطلبات العصرالحديث، مع المحافظة على استمرار مظلة الاستقرار والرخاء الاقتصادي وتعزيزمسيرة الإصلاحات الشاملة وخطوات التحديث والتطوير لإقامة وبناء السعودية الحديثة، من خلال رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تستهدف أجيال الحاضر والمستقبل ورفعة البلاد.