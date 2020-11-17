شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بذكرى البيعة السادسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يصادف يوم غدٍ (الأربعاء) الثالث من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر 2020م، مناسبة مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

واحتفاءً بالمناسبة الكريمة، أطلقت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلةً بكلية الآداب، عددًا من الفعاليات الثقافية التي تجسد من خلالها قيم الولاء والسمع والطاعة، وتعزز مبادئ الوحدة والهوية الوطنية، وذلك بطابع أدبي مؤثر، وفكر إبداعي خلاَّق، بمشاركة فاعلة من منسوبي الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات والخريجين والخريجات.

وذكرت عميدة كلية الآداب الدكتورة مشاعل بنت علي العكلي، أن المملكة - قيادة وشعباً - تحتفي بهذه الذكرى في كل عام، متعاهدين على السمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مؤكدةً أن البيعة تجسد علاقة وطيدة يقف فيها المواطنون خلف قيادة رشيدة عبورًا لمراحل تطوّر الدولة وانتقالها من التأسيس إلى البناء والتطوير، وصولًا إلى رؤية واضحة لمستقبل مزهر.

وأضافت بأن كلية الآداب وبتوجيه ودعم من رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، أطلقت ضمن مراسم وفعاليات احتفاء الجامعة بهذه المناسبة، (جائزة الإبداع الأدبي) في مساري الشعر والنثر، التي تهدف إلى عرض أفضل نتاج يبرز القيم الوطنية، إلى جانب تحفيز المبدعين من طلبة الجامعة ومنسوبيها، ومن ثم تكريمهم على تفاعلهم ومشاركتهم المتميزة التي كان من أبرزها نظم طلبة الجامعة ومنسوبوها لقصيدة تشاركية (لا منتهية) على نمط المجاراة حبًا وولاءً للملك والوطن.

واستطردت العميدة بذكر مبادرات الكلية بهذه المناسبة الكريمة، إذ تعمل على إصدار مؤلف يجمع بين الأصالة والمعاصرة، يُعنى برصد دراسات تاريخية ومختارات شعرية تبرز منجزات خادم الحرمين الشريفين على امتداد مسيرة حياته المباركة، وفي ظل رؤية الحاضر للمستقبل، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ ملكنا وولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان.