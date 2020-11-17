«مسك الخيرية» توظف التقنية لتعزيز التجربة الصحية الرياضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفاء باليوم العالمي للسكري أقامت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك الخيرية) الأحد الماضي فعالية داخلية لتوعية موظفيها وأسرهم بمخاطر مرض السكر، وطرق الوقاية منه.

واستخدمت المؤسسة أفكارا مبتكرة للتشجيع على الرياضة والحركة، وإتاحتها للموظفين خلال يومي 15-16 نوفمبر الحالي، حيث منحتهم تجربة أكثر ثراء بتوظيف الواقع المعزز والتطبيقات التقنية ضمن أفضل التجارب الرياضية الجديدة، كما تضمنت الفعالية الاستعانة بفريق طبي لتقدم خدمة مجانية لفحص مستوى السكر في الدم، وذلك لتوفير مجتمع أكثر دراية ويتمتع بصحة أفضل.

وتأتي فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للسكري ضمن اهتمام المؤسسة بمجتمعها الداخلي من الموظفين والحرص على توعيتهم وأسرهم، لحمايتهم من المخاطر وسعيا لتقليل معدلات الأمراض المزمنة في المجتمع بشكل عام، والمساهمة في تحقيق هدف رؤية 2030 لجودة الحياة، بزيادة عدد السعوديين الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل منتظم (بمعدل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل) بما معدله من 13% إلى 40% بحلول 2030.

وأوضح مدير المشروع في مؤسسة مسك عبدالله الوثلان أن إدارة المؤسسة حريصة كل الحرص على زيادة الوعي بين موظفيها، الأمر الذي تترجمه من خلال استثمار الأيام العالمية للتعريف بها، وتزويدهم بالمعلومات الثقافية والتوعوية المهمة من مصادرها الصحيحة. ويأتي ذلك في خطوة من المؤسسة تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر صحية، لرفع مستوى الأداء بين الموظفين، وتعزيز الصحة العامة في المجتمع.

وتأتي هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات ضمن جهود المؤسسة لزيادة النشاط البدني للموظفين، التي كان آخرها فعالية (مجتمع صحي) المقامة في أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز ثقافة المشي وركوب الدراجات. وشارك فيها 60 موظفا، حيث جاءت دعما لرؤية المملكة 2030 وبرنامج تحسين جودة الحياة؛ الهادف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة للصحة العامة في المجتمع، وتكريس وجودها ضمن العادات اليومية بالتعاون مع مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة.

يذكر أن أعداد المصابين بالسكري في 2019 وصل إلى 463 مليون بالغ بمعدل (مصاب من كل 11 شخصا)، ومن المتوقع ارتفاع عدد المصابين إلى 578 مليون بحلول عام 2030، كما تبلغ نسبة عدد المصابين في المملكة نحو 25% من عدد السكان.

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