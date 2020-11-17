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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكثر من 27 رحلة داخلية وخارجية هي حصيلة رحلات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن تولى مقاليد الحكم قبل ست سنوات، بمجموع يصل إلى نحو 55.149 كلم، حيث تزيد أطوالها على دورة كاملة حول الكرة الأرضية التي تعادل نحو 40 ألف كلم. تجاوز مجموعها 55,149 كيلو مترا المعايير في حساب الرحلات المسافة محسوبة من الرياض

استخدم موقع Distance From To رحلات الملك سلمان الداخلية الشرقية

الأحساء

الحدود الشمالية

الجوف

حائل

القصيم

تبوك

المدينة المنورة

مكة المكرمة

مجموع الكيلومترات 7663.14 رحلات الملك سلمان الخارجية اليابان

الصين

روسيا

قطر

الكويت

مصر

الأردن

تركيا

سلطنة بروناي دار السلام

ماليزيا

الإمارات

إندونيسيا

البحرين

أمريكا

مجموع الكيلومترات 47,486

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