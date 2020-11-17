، "الحازمي" يعتمد خطة الاحتفاء بذكرى البيعة السادسة في مدارس الليث ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غدًا افتراضيًّا عبر "مدرستي" والقنوات الإعلامية الرسمية

اعتمد الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، مدير التعليم بمحافظة الليث، خطة الإدارة للاحتفاء بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من قيادات إدارة التعليم.

واستعرض اللقاء مجمل المناشط والفعاليات التربوية والوطنية والإعلامية التي ستنفَّذ خلال فترة الاحتفاء بذكرى البيعة السادسة تحت شعار (بيعة وولاء)، وتتضمن العديد من مسابقات النشاط الطلابي عن بعد، والحديث عن مسيرة خادم الحرمين الشريفين وما تضمنته من إنجازات، وذلك خلال الحصص الدراسية عبر منصة مدرستي، وإقامة المعارض الفنية الافتراضية التي تنفَّذ عند بُعد، إضافة إلى الإنتاج الإعلامي المتنوع، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين، ثم المليك والوطن، وإبراز المنجزات العظيمة التي تحققت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وترسيخ مشاعر الولاء لولي الأمر، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات، واستشعار نعمة الأمن والأمان، والمحافظة على المكتسبات والمقدرات الوطنية، والفخر بها، وتأصيل الممارسات والمبادرات الإيجابية تجاه الوطن.

وأوضح "الحازمي" أن الاحتفالات ستنطلق في موعدها المقرر صباح غد الأربعاء، وتستمر على مدى يومين في جميع مدارس المحافظة للبنين والبنات. وسيتم تنفيذ الفعاليات افتراضيًّا عبر منصة مدرستي والقنوات الإعلامية الرسمية للإدارة والمكاتب والمدارس، وفق برنامج حافل بالعديد من الفعاليات والبرامج المنوعة، أعدته إدارتا النشاط للبنين والبنات، وإدارة الإعلام والاتصال، وأتاحت من خلاله فرص الإضافة والإبداع للمكاتب والمدارس في تنفيذ البرامج الاحتفائية بهذه المناسبة الغالية والذكرى العزيزة، وذلك عبر إشراك الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة.

وقال إن الفعاليات تستهدف التعريف بمنجزات الوطن ومراحله التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين؛ ليجسدوا من خلال إنتاجهم ومشاركاتهم أسمى معاني الحب والولاء والتلاحم والتكاتف بين القيادة والشعب، وولاء المواطن وحبه وتفانيه في خدمة دينه ومليكه ووطنه.