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أكدَ مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني ، أن الأعوام الستة الماضية كانت ورش عمل وبناء، تمكن خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - من تجاوز أزمات أمنیة واقتصادیة ومالیة وتنمویة مر بها العالم، قاد خلالها المملكة إلى بر النمو والمستقبل.
وتفصيلا، قال "القحطاني" : ستة أعوام من العزم والحزم للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مثلت نقلة نوعية للمملكة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وصحياً .
وجددَ "القحطاني" بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - مقاليد الحكم، الطاعة والبيعة والولاء ، راجياً من الله أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها تحت ظل قيادتنا الرشيدة.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 08:33 PM
جدد الطاعة والبيعة والولاء للملك بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكممدير صحة الطائف: 6 سنوات عمل وبناء لخادم الحرمين قاد فيها المملكة لبر الأمان
أكدَ مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني ، أن الأعوام الستة الماضية كانت ورش عمل وبناء، تمكن خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - من تجاوز أزمات أمنیة واقتصادیة ومالیة وتنمویة مر بها العالم، قاد خلالها المملكة إلى بر النمو والمستقبل.
وتفصيلا، قال "القحطاني" : ستة أعوام من العزم والحزم للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مثلت نقلة نوعية للمملكة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وصحياً .
وجددَ "القحطاني" بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - مقاليد الحكم، الطاعة والبيعة والولاء ، راجياً من الله أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها تحت ظل قيادتنا الرشيدة.
، مدير صحة الطائف: 6 سنوات عمل وبناء لخادم الحرمين قاد فيها المملكة لبر الأمان ،
المصدر : الخليج 365
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