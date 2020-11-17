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دشن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، عصر اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من مبادرة التشجير في منتزه غميقة البري بزراعة 300 شتلة، وذلك بحضور رؤساء القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
وتفصيلًا: تأتي هذه المبادرة بالشراكة بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث وبلدية غميقة، من خلال تدشين المرحلة الأولي؛ وهي عبارة عن زراعة ٣٠٠ شتلة متنوعة بالمنتزه البري بغميقة، والذي تبلغ مساحته الإجمالية ٤٥٠٠م٢.
يذكر أن بلدية غميقة كانت قد أطلقت مؤخراً حملة تهدف إلى زراعة ١٧٠٠ شجرة وشتلة ضمن إستراتيجية البلدية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتنوع الأشجار والشجيرات في المركز.
وأكد المهندس عبدالله السيد رئيس بلدية غميقة أن من أهداف البلدية الإستراتيجية إضافة الطابع الجمالي على المواقع البارزة في المركز من خلال التنسيق لتلك المواقع وتحسينها وتجميلها وإبرازها.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 08:31 PM
ضمن مبادرة البلدية بالشراكة مع مكتب وزارة البيئة والزراعة بالليثبـ300 شتلة.. محافظ الليث يدشن المرحلة الأولى للتشجير بمنتزه غميقة البري
دشن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، عصر اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من مبادرة التشجير في منتزه غميقة البري بزراعة 300 شتلة، وذلك بحضور رؤساء القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
وتفصيلًا: تأتي هذه المبادرة بالشراكة بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث وبلدية غميقة، من خلال تدشين المرحلة الأولي؛ وهي عبارة عن زراعة ٣٠٠ شتلة متنوعة بالمنتزه البري بغميقة، والذي تبلغ مساحته الإجمالية ٤٥٠٠م٢.
يذكر أن بلدية غميقة كانت قد أطلقت مؤخراً حملة تهدف إلى زراعة ١٧٠٠ شجرة وشتلة ضمن إستراتيجية البلدية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتنوع الأشجار والشجيرات في المركز.
وأكد المهندس عبدالله السيد رئيس بلدية غميقة أن من أهداف البلدية الإستراتيجية إضافة الطابع الجمالي على المواقع البارزة في المركز من خلال التنسيق لتلك المواقع وتحسينها وتجميلها وإبرازها.
، بـ300 شتلة.. محافظ الليث يدشن المرحلة الأولى للتشجير بمنتزه غميقة البري ،
المصدر : الخليج 365
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