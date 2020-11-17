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قُتل 6 أشخاص اليوم الثلاثاء في تفجير انتحاري، استهدف مطعمًا بالعاصمة الصومالية مقديشو، بالقرب من مدرسة جنرال كاهية للشرطة.
وبيّن الناطق الرسمي باسم الشرطة الصومالية، النقيب صديق آدم علي، أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم الانتحاري، وإصابة 8 آخرين بجروح.
في غضون ذلك، أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 08:28 PM
"الشباب" تتبنى الهجومتفجير انتحاري يقتل 6 صوماليين في مقديشو
قُتل 6 أشخاص اليوم الثلاثاء في تفجير انتحاري، استهدف مطعمًا بالعاصمة الصومالية مقديشو، بالقرب من مدرسة جنرال كاهية للشرطة.
وبيّن الناطق الرسمي باسم الشرطة الصومالية، النقيب صديق آدم علي، أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم الانتحاري، وإصابة 8 آخرين بجروح.
في غضون ذلك، أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.
، تفجير انتحاري يقتل 6 صوماليين في مقديشو ،
المصدر : الخليج 365
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