شكرا لمتابعة خبر عن المواصفات توضح الحالة التي يتم فيها منع استيراد سيارة من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت هيئة المواصفات أوضحت هيئة المواصفات السعودية ، إن عمر السيارة أحد العوامل التي يتم النظر فيها قبل الموافقة على الاستيراد. وقالت المواصفات السعودية إنه يمنع استيراد السيارة في حالة تجاوز عمرها 5 سنوات لسيارت الركوب والحافلات. وأوضحت أنه يتم منع استيراد الشاحنات إذا تجاوز عمرها 10 سنوات.

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