شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار الخير تهطل على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

شهدت محافظة العارضة بجازان، مساء اليوم، هطول أمطار متفاوتة الغزارة، إذ بيّن مقطع فيديو لحظة هطول أمطار الخير على المحافظة، مصحوبة برياح نشطة.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).