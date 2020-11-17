شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوضح خطورة استبدال الدخان بالشيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، إنه غير صائب استبدال السجائر بالشيشة كما يفعل البعض.

وأكد "النمر" على أن خطورة السجائر لا تقل عن الشيشة، بل يلجأ البعض لهذا التصرف ليهم نفسه بأنه يسير في الطريق الصائب.

وكان ورد تساؤلًا إلى "النمر" يقول: " السلام عليكم انا تركت الدخان وصرت اشيش لأني الاحظ أغلب الأطباء يركز على ترك التدخين ولايركز على الشيشة هل قراري صائب؟ ".

ورد استشاري أمراض القلب: "ج: غير صائب لأنك كالمستجير من الرّمضاء بالنار"، في إشارة إلى خطورة الأثنين.