شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة السجن 10 سنوات لمُنشئ مواقع المنظمات الإرهابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشفت النيابة العامة، عن حظر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
وأوضحت عقوبات ارتكاب هذا الأمر، وهي "السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
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