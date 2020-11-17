صحيفة: دول عربية تطبع مع إسرائيل في المجال الطبي 

قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، إن دول عربية تطبع مع إسرائيل في المجال الطبي في ظل جائحة كورونا المستجد.

وأوضح صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه يتم تنظيم مؤتمر "طبي" مشاركة ممثلين من عدة دول عربية، يعقد عبر تطبيق زوم، اليوم.

وقالت يديعوت، إن عشرات الأطباء من أنحاء مختلفة في المنطقة، بما في ذلك من الإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر والسعودية وسورية ولبنان وإسرائيل سيشاركون في المؤتمر اليوم، بحسب ما نقلته صحيفة العربي الجديد.

ولفتت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الذي يجري عبر تطبيق "زوم" تبادل معلومات ومداولات بشأن التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا.

وبينت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن البروفيسور الإسرائيلي عيران هلبرين، المدير السابق لمستشفى وولفسون الإسرائيلي، وعضو أمانة كلية نتنانيا في إسرائيل سيفتتح المؤتمر

وأوضح تقرير "يديعوت أحرونوت" أن البروفيسور الإسرائيلي المذكور سيترأس لجنة المختصين الإسرائيليين، بينما سيمثل دبي الدكتور محمد ظفار، مدير أبحاث الأوبئة في الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة ليلى الجاسمي، المسؤولة في وزارة الصحة في دبي، والتي أعلنت بحسب الصحيفة نيتها تطوير سياحة التطبيب في المستشفيات الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فقد فوجئ منظمو الحدث بتلقيهم توجهات للمشاركة من أطباء كثيرين من دول مختلفة، بينها إندونيسيا وماليزيا والجزائر والمغرب، وأيضاً من دول المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن الصحافي الإسرائيلي السابق هنريكا تسيمرمان، الذي يقيم علاقات مع دول خليجية، قوله: "نظمنا قبل عدة أشهر مؤتمراً مشابهاً، مع عدد أقل من المشاركين، وبسرية تامة، شارك فيه أيضاً مدير عام المشافي في بغداد. وعملياً تجري مشاورات بين الأطباء ونحن نستعد لتوسيع نطاقها".

وأضافت أن تسيمرمان، سيتوجه في يناير/كانون الثاني إلى الرياض، لطرح مسألة التعاون مع السعودية، والحصول على تصريح رسمي لانضمام مجموعة من الأطباء السعوديين.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه من المقرر أن تظهر السعودية ومصر والمغرب في المؤتمر كدول مراقبة.