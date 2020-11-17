بالتفاصيل.. أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً خلال أكتوبر 2020

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر أكتوبر 2020، مقارنةً بشهر سبتمبر الذي سبقه، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع، وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال أكتوبر.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى فئتين: (السلع الغذائية، والسلع الإنشائية).

وجاء كلٌ من (فاصوليا خضراء، طماطم محلي، طماطم مستورد، منجا باكستاني، برقوق/ بخاري تركي عنب محلي، بيض محلي، ليمون وسط أفريقي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (كوسة محلي، شمام محلي، باذنجان أسود محلي، خس محلي، سبانخ، تين محلي، كشف طبيب عام، فول مدمس “حدائق كاليفورنيا”، نفقات الحفلات والأفراح) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

كما أشار التقرير إلى أن من بين السلع الإنشائية كان كل من (أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني، خشب تيك إفريقي، خشب روماني، وجبس وطني، كيابل كهربائية 300 مم وطني) الأكثر ارتفاعًا، في حين كان (رمل ناعم أبيض، حديد تسليح 10مم وطني، حديد تسليح 8 مم وطني، حديد تسليح 16مم وطني، حديد تسليح 18مم وطني) أكثر السلع الإنشائية التي انخفضت أسعارها.

السلع الأكثر ارتفاعاً خلال أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2020

السلع الأكثر ارتفاعاً خلال أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2020

Source akhbaar24.argaam

