«التأمينات الاجتماعية» تجدِّد التذكير بغرامة تأخير دفع الاشتراك

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، غرامة تأخير دفع الاشتراك في المؤسسة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم الغرامة على تأخير تسديد الفاتورة؟».

ورد الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «غرامة تأخير دفع الاشتراك قدرها (2%) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه».

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