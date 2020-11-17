«التأمينات الاجتماعية» تجدِّد التذكير بغرامة تأخير دفع الاشتراك

من المبلغ المستحق عن كل شهر..
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، غرامة تأخير دفع الاشتراك في المؤسسة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم الغرامة على تأخير تسديد الفاتورة؟».
ورد الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «غرامة تأخير دفع الاشتراك قدرها (2%) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه».
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