«التعليم الإلكتروني».. «الشورى» يطالب بالتنسيق بين الجهات المعنية بالملف

نوَّه بأهمية تحديد مهام كل جهة

ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1440/1441هـ، والذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بأن على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تقديم التقارير وفقًا للوقت المحدد، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، مع التأكيد على المركز بتصحيح موقع المراجعة الداخلية، وذلك بربطها بمجلس الإدارة بدلًا من المدير العام. كما ذكرت اللجنة في توصياتها بأن على المركز الإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز. اقرأ أيضًا: مجلس الشورى: حظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام «غير النهائية» مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل

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