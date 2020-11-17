برقية تهنئة من الملك حمد بن عيسى لخادم الحرمين الشريفين

بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه الحكم..

أرسل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية. اقرأ أيضًا: أمير الكويت يشيد برسوخ وعمق العلاقات التاريخية الوطيدة مع السعودية

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