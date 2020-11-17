وزارة الموارد البشرية تعلِّق على «وقف الخدمات» بسبب عدم تفعيل السداد

قالت وزارة الموارد البشرية، اليوم الثلاثاء، إن وصول إفادات للمستفيدين تتضمن عدم سداد التأمينات، يتطلب قيامهم بالتواصل مع التأمينات للتحقق من السداد أو عدم إضافة عمالة أو غرامة مخالفة.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «أعاني إيقاف خدمات منشأة في مكتب العمل بسبب عدم سداد التأمينات، وذلك على الرغم من أنني قمت بالسداد من الأسبوع الماضي».

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكدت وقف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتعديل نشاطها إلكترونيًا من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط: https://hrsd.gov.sa/

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