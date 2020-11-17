حادث السفارة السعودية.. بيان رسمي جديد من وزارة الخارجية الهولندية

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية، بيانًا رسميًا، استنكرت فيه حادث إطلاق النار على السفارة السعودية في مدينة لاهاي، مشيرة إلى تعاون السفارة الممتاز الذي أسهم في القبض على المشتبه به.

وجاء بيان وزارة الخارجية كالآتي: «تستنكر وزارة الخارجية الحادث الذي وقع في لاهاي يوم الخميس الماضي والذي تم خلاله إطلاق النار على سفارة المملكة العربية السعودية».

وأضافت: «من الضروري أن تكون السفارات والقنصليات في هولندا قادرة على العمل بأمان، وتقدِّر الوزارة جهود الجهاز الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب (NCTV) والشرطة ودائرة الادعاء العام، وكذلك تعاون السفارة السعودية الممتاز الذي ساعد الشرطة في القبض على المشتبه به في نفس اليوم»، مؤكدة أنها ستواصل متابعة التطورات عن كثب.

وكانت الشرطة الهولندية قد أكدت أن واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي، كانت بدافع إرهابي، وذلك بعد إطلاق أكثر من 20 رصاصة على مبنى السفارة.

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