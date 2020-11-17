كما هنأ صاحب السمو، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، سائلًا المولى أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية، ويحقق للمملكة الرقي والازدهار، كما هنأ سمو، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهذه المناسبة.
من جانبهما، هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم. كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء في مملكة البحرين، الملك سلمان بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم. كما بعث ولي العهد البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر قادة الكويت والبحرين يهنئون الملك سلمان بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.